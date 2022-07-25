Nisan ayında evlenen Hadise, sosyal medya hesaplarına 'Dinçerler' soyadını ekledi

Sevilen şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlendi. Gözlerden uzak yapılan ve sınırlı sayıda kişinin davetli olduğu nikah töreninden herhangi bir fotoğraf da paylaşılmadı. Evliliğiyle ilgili konuşmayan Hadise'den ilk hamle geldi.

SOYADINI EKLEDİ

Merakla beklenen nikah töreniyle ilgili sessizliğini koruyan 36 yaşındaki şarkıcı, Twitter ve TikTok hesaplarında adının yanında "Dinçerler" soyadını ekledi. Instagram'da 13,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, buradaki adında bir güncelleme yapmadı.

MURDA İLE SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİ

Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, geçtiğimiz haftalarda rapçi Murda ile İmdat isimli şarkıya düet yaptı. Rapçinin Bodrum'daki konserine konuk olan Hadise, Murda ile sarmaş dolaş dans etti.