nlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı - Son Dakika
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nlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı

nlü komedyen İstanbul\'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
28.07.2025 09:37
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İngiltere'nin tanınan stand-up komedyenlerinden Cerys Nelmes, İstanbul'daki bir Zara mağazasından ödeme yapmadan ayrıldığı için gözaltına alındı. Nelmes, hatasını fark ederek geri döndüğünü ve ürünleri teslim ettiğini belirtti. Ancak, hakkında üç yıla kadar hapis cezası istemi olduğu bildirildi. Nelmes, yaşadığı bu durumun duyulmasını isteyerek kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

İngiltere'nin tanınan stand-up komedyenlerinden Cerys Nelmes, İstanbul'daki bir Zara mağazasından ödeme yapmadan ayrıldığı gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 22 Temmuz Salı günü yaşanan olayın ardından konuşan Nelmes, mağazadan ayrıldıktan hemen sonra hatasını fark ederek geri döndüğünü ve ürünleri teslim ettiğini söyledi.

nlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal açıklamada yaşadıklarını anlatan Nelmes, olayın kasti olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Salı günü İstanbul'daki bir Zara mağazasından ürünleri ödemeden çıktım. Hemen geri döndüm ve ürünleri personele teslim ettim. Benden ödeme yapmam istendi, ben de kabul ettim ve mağaza müdürü bunu olumlu karşıladı."

HAPSİ İSTENİYOR

Yaşananları "utanç verici bir hata" olarak nitelendiren Nelmes, Türkiye'de üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan komedyene tercüman aracılığıyla bilgi verildi. İfade işlemleri sırasında, hakkında üç yıla kadar hapis istemi olduğu bildirildi.

İstanbul'daki yasal süreç nedeniyle iş yapamadığını söyleyen Nelmes, İngiltere'de oğluyla birlikte yaşadığı evin kirasını dahi ödeyemediğini ifade etti. Başından geçenlerin duyulmasını isteyen komedyen, kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

Olay, başta İngiliz basını olmak üzere sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

İngiltere, Hırsızlık, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin nlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taylan Özgür:
    akp istemez kendinden başka çalanı :) 2 0 Yanıtla
    metin erdem:
    Nerden ne çıkarıyorsunuz hiç ayık gezmediniz yine belli oldu 0 0
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