Nur Fettahoğlu, Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenen Umut Evirgen'le ilişkisini ilan etti - Son Dakika

Son olarak Kağıt Ev dizisinde başrol oynayan 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Oyuncu, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğu söylenen hatta geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş görüntülenen 33 yaşındaki Umut Evirgen'le samimi bir pozunu paylaştı.

SERENAY VE UMUT SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu ileri sürülüyordu. Çiftin geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş birbirini öperken görüntülenmesi ise aşkın belgesi olarak gösterilmişti.

NUR FETTAHOĞLU AŞKINI MI İLAN ETTİ?

Ancak Umut Evirgen hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Umut Evirgen ile bir pozunu paylaşarak "Sen hep aşkla" notunu yazarak adeta aşkını ilan etti. Fettahoğlu daha sonra da Evirgen'in arabadaki hallerini paylaşarak "Sen çok yaşa can" ifadelerini kullandı. Evirgen de Fettahoğlu'nun paylaşımını kendi hesabından yayınladı.

Serenay Sarıkaya

Nur Fettahoğlu