Nurgül Yeşilçay... ESKİ KOCAYA AYAR VERDİ! - Son Dakika

Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy'de oğlu Osman Nejat Özer ve yapımcı nişanlısı Necati Kocabay ile yemek yedi.

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ailece bir akşam yemeği yiyelim istedik.

Londra'da oyunum vardı, harika geçti. Benim çocuğun da oyunu vardı, onu da izledik.

O da çok güzeldi" dedi. Muhabirlerin, "Diziniz erken final yaptı bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise "Olmayınca olmuyor.

O kadar abartılacak şeyler değil" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza ile ilgili de konuşan Yeşilçay, "Elektrik veriyorlar iyi geliyor, can sıkıcı bir durum ama kalıcı olmayacak" diyerek tedavisinin devam ettiğini belirtti.

BENCE DE NECATİ BANA ÇOK İYİ GELİYOR

Cem Özer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Necati Bey, Nurgül'e çok iyi geliyor" açıklaması da sorulan Yeşilçay, "Bence de çok iyi geliyor, Necati de Cem ile tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı.

Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum.

Her dakika görüşürsen eski koca olmaz" diyerek kahkaha attı. Rol aldığı 'Joseph K' isimli oyunla ilgili soruları yanıtlayan Osman Nejat Özer ise, "Oyunum çok güzel geçti" dedi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPMAYA ÜŞENİYORUZ

Muhabirlerin "Tatil planınız var mı?" sorusuna Yeşilçay, "Ben hep tatildeyim ama Barselona tatili çok güzel olur, ona hayır demem" şeklinde yanıt verdi.

Necati Kocabay'dan evlenme teklifi aldığı bilinen oyuncuya, evlilik hazırlıkları da soruldu.

"Evlilik hazırlıklarına üşeniyoruz" diyen Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üşenme aşamasını geçemedik.

Bence çok zor bir şey. Arkadaşlarımız 'biz hallederiz' dedi, hava attılar ama ortada bıraktılar bizi."