Nurgül Yeşilçay... ESKİ KOCAYA AYAR VERDİ! - Son Dakika
Üye Girişi

Nurgül Yeşilçay... ESKİ KOCAYA AYAR VERDİ!

18.04.2022 07:59
Nurgül Yeşilçay... ESKİ KOCAYA AYAR VERDİ!

Cem Özer'in, "Necati Bey, Nurgül'e çok iyi geliyor" açıklamasına Nurgül Yeşilçay'dan yanıt geldi. Nişanlısının Cem Özer'le tanışmak istediğini söyleyen oyuncu, "Fırsatımız olmadı, gerçi durduk yere görüşmenin de manası yok" dedi.

Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy'de oğlu Osman Nejat Özer ve yapımcı nişanlısı Necati Kocabay ile yemek yedi.

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ailece bir akşam yemeği yiyelim istedik.

Londra'da oyunum vardı, harika geçti. Benim çocuğun da oyunu vardı, onu da izledik.

O da çok güzeldi" dedi. Muhabirlerin, "Diziniz erken final yaptı bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise "Olmayınca olmuyor.

O kadar abartılacak şeyler değil" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza ile ilgili de konuşan Yeşilçay, "Elektrik veriyorlar iyi geliyor, can sıkıcı bir durum ama kalıcı olmayacak" diyerek tedavisinin devam ettiğini belirtti.

BENCE DE NECATİ BANA ÇOK İYİ GELİYOR

Cem Özer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Necati Bey, Nurgül'e çok iyi geliyor" açıklaması da sorulan Yeşilçay, "Bence de çok iyi geliyor, Necati de Cem ile tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı.

Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum.

Her dakika görüşürsen eski koca olmaz" diyerek kahkaha attı. Rol aldığı 'Joseph K' isimli oyunla ilgili soruları yanıtlayan Osman Nejat Özer ise, "Oyunum çok güzel geçti" dedi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPMAYA ÜŞENİYORUZ

Muhabirlerin "Tatil planınız var mı?" sorusuna Yeşilçay, "Ben hep tatildeyim ama Barselona tatili çok güzel olur, ona hayır demem" şeklinde yanıt verdi.

Necati Kocabay'dan evlenme teklifi aldığı bilinen oyuncuya, evlilik hazırlıkları da soruldu.

"Evlilik hazırlıklarına üşeniyoruz" diyen Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üşenme aşamasını geçemedik.

Bence çok zor bir şey. Arkadaşlarımız 'biz hallederiz' dedi, hava attılar ama ortada bıraktılar bizi."

Nurgül Yeşilçay... ESKİ KOCAYA AYAR VERDİ!
YORUMLAR
500

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Magazinkolik

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay... ESKİ KOCAYA AYAR VERDİ! - Son Dakika


Son Dakika
08:11 Sevilen dizi "Oğlum" mayıs ayında final yapıyor
08:10 Bakan Koca, "En önemli toplantılardan biri" demişti! Maske için gözler bugünkü Bilim Kurulu toplantısında
08:04 20 Nisan Çarşamba günü hava nasıl olacak? Batıda hava ısınıyor, doğuda toz taşınımı görülecek
07:59 Taksi şoförü Fransız kadın turistin kafasını kaputa vurup, yola fırlattı
00:55 Tanju Çolak'tan Fatih Terim itirafı: Uçak düşsün diye dua ettim
00:52 Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı
00:41 İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de yaşamını yitirdi
00:36 Biden'den "Ukrayna'yı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt
00:25 Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 08:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Nurgül Yeşilçay... ESKİ KOCAYA AYAR VERDİ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement