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"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor - Son Dakika

"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor

28.12.2021 08:12

Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapmaya başlayan Nursel Ergin, konuk olduğu 2. Sayfa programında Pınar Deniz'le komşu olduğunu söyleyerek "Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu" itirafında bulundu. Ergin'in açıklaması sosyal medyada da tepki çekti.

Yıllar önce yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınan başarılı sunucu Nursel Engin, dün TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan sunucu, oyuncu Pınar Deniz hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi.

"KAFAYI DUVARA YASLAYIP DİNLEDİĞİM OLDU"

Pınar Deniz'in yan komşusu olduğunu ve onun evindeki konuşmaları dinlediğini itiraf ederek "Pınar yan komşum. Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu. Evin içindeki sesler duyuluyor" dedi.

ERGİN'İN SÖZLERİNE TEPKİ YAĞIYOR

Sözleriyle kısa sürede gündem olan Nursel Ergin'e sosyal medyada tepki yağmaya başladı. Ergin için "Başkası bunu size yapsa taciz ediliyorum dersiniz" ve "Güzel bir şeymiş gibi pişkin pişkin anlatıyorsunuz" yorumları yapıldı.

TEPKİ ÇEKİNCE AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkilerin ardından kendisini savunan Nursel Ergin, Instagram'da yaptığı açıklamada "Sevgili izleyiciler malum korona en büyük kabusumuz. Gece geç saatte apartmanda böyle bir muhabbet olunca ister istemez ne oldu niye merak edip kulak kabartıyor insan, malum bahsettiğimiz ünlü bir çift. Herkes kadar meraklıyım kimsenin özel hayatını kurcalamam merakta etmem. Yeni nesil evlerin duvarları çok ince, ne konuşulsa duyuluyor. Herhangi bir komşum gürültü yapsa da rahatsız olmuyorum. Herkes keyfine baksın gülsün eğlensin ben sadece mutlu olurum. Duyarlılığınızda haklısınız kimse kimseyi dinlememeli ama bu zorunlu duymak oluyor. Sevgiler selamlar" ifadelerini kullandı.

İşte Nursel Ergin'e gelen bazı tepkiler...

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Nursel Ergin, Pınar Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum' diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor - Son Dakika Magazin


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