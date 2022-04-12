Nursel Köse, başrol oynadığı Üç Kuruş dizisinden ayrıldı - Son Dakika
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Nursel Köse, başrol oynadığı Üç Kuruş dizisinden ayrıldı

12.04.2022 08:29

Dün akşam 22. yeni bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş dizisinde bir ayrılık yaşandı. Leyla ve Efe'nin düğününe gelen Kılıç, herkesin içinde Leyla'yı vurdu. Daha sonra eve gelen Kılıç, Neriman'ı öldürdü. Neriman rolünü oynayan Nursel Köse de son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi.

2 İSİM BİRDEN AYRILDI

Üç Kuruş'un son bölümünde Efe ve Leyla evlendi. Düğüne gelen Kılıç, ağabeyiyle karşılıklı oynayan Leyla'yı vurdu. Leyla apar topar hastaneye kaldırılırken Neriman ise tüm bunlara sebep olan Baybars'le yüzleşmek için onun karşısına çıktı.

Silahını doğrultan Neriman, Baybars'ı vurduğu sıra Kılıç eve gelerek Neriman'ı öldürdü. Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse ve Baybars karakterini canlandıran Umutcan Ütebay, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.

ÜÇ KURUŞ'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden enselerindedir. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Düğünde Kılıç'ın kardeşini vurmasıyla dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenir.

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Üç Kuruş izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Leyla düğünde vuruluyor! Üç Kuruş izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Leyla düğünde vuruluyor! Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı herkesi çok şaşırttı Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı herkesi çok şaşırttı

Nursel Köse, Üç Kuruş, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nursel Köse, başrol oynadığı Üç Kuruş dizisinden ayrıldı - Son Dakika


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