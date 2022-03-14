Nusret'le İlgili Flaş Gelişme - Son Dakika
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Nusret'le İlgili Flaş Gelişme

14.03.2022 19:58
Nusret'le İlgili Flaş Gelişme

Dilberay ve Bergen'in ardından işletmeci Nusret Gökçe'nin de hayatının belgesel olacağı iddia edildi. Belgesel, Disney Plus'ta yayınlanacak.

Biyografi filmleri Dilberay ve Bergen'in ardından 'Salt Bea' akımını başlatan kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'nin hayatının da belgesel filme aktarılacağı öne sürüldü. İddiaya göre Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Docudrama tarzındaki projeyi Amerikalı bir yönetmen çekecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, platformda ayrıca Barış Manço ve Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.

Nusret'le İlgili Flaş Gelişme

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLMUŞTU

'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Gökçe'nin Londra'da açtığı restoran, bir süre eleştirilerin odağında yer almıştı. Menüsündeki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe'nin restoranı, son olarak 10 sterlinlik bahşişi reddeden çalışanlarıyla gündeme gelmişti.

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Nusret Gökçe, Belgesel, Bergen, Gökçe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nusret'le İlgili Flaş Gelişme - Son Dakika


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