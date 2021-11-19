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O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı kulislerde konuşulan iddialara cevap verdi - Son Dakika

O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı kulislerde konuşulan iddialara cevap verdi

19.11.2021 22:12

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, son günlerde final yapacağı öne sürülen O Ses Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. İddialara cevap veren Ilıcalı, "Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" ifadelerini kullandı.

Yaptığı yatırımlarla adından sürekli söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi.

BİTİYOR MU?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı iddia edilmişti.

"DELİNİN BİRİ KUYUYA TAŞ ATIYOR"

Bu iddiaya yanıt veren Ilıcalı, "Saçma bir haber. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktu. Delinin biri kuyuya taş atıyor kırk akıllı çıkaramıyor. Jürimden aşırı mutluyum, programı da severek yapıyorum." dedi.

HADİSE DEVAM EDECEK

Ilıcalı, "Hadise ile O Ses Türkiye Rap'te birlikteyiz zaten" ifadelerini kullandı.

O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı kulislerde konuşulan iddialara cevap verdi

O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı kulislerde konuşulan iddialara cevap verdi - Son Dakika Magazin


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