Yaptığı yatırımlarla adından sürekli söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı iddia edilmişti.
Bu iddiaya yanıt veren Ilıcalı, "Saçma bir haber. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktu. Delinin biri kuyuya taş atıyor kırk akıllı çıkaramıyor. Jürimden aşırı mutluyum, programı da severek yapıyorum." dedi.
Ilıcalı, "Hadise ile O Ses Türkiye Rap'te birlikteyiz zaten" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı kulislerde konuşulan iddialara cevap verdi - Son Dakika Magazin