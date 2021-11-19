O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı kulislerde konuşulan iddialara cevap verdi

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Yaptığı yatırımlarla adından sürekli söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi.

BİTİYOR MU?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı iddia edilmişti.

"DELİNİN BİRİ KUYUYA TAŞ ATIYOR"

Bu iddiaya yanıt veren Ilıcalı, "Saçma bir haber. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktu. Delinin biri kuyuya taş atıyor kırk akıllı çıkaramıyor. Jürimden aşırı mutluyum, programı da severek yapıyorum." dedi.

HADİSE DEVAM EDECEK

Ilıcalı, "Hadise ile O Ses Türkiye Rap'te birlikteyiz zaten" ifadelerini kullandı.