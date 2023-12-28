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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı - Son Dakika
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Yılbaşı için Beyaz Show yapmak isteyen ancak sonra vazgeçen Acun Ilıcalı, bu sefer sunucu koltuğuna Beyazıt Öztürk oturacak. Acun Ilıcalı da Beyaz'ın yerine jüri koltuğunda yer alacak. Ünlü isimlerin jüri koltuğunda olacağı yarışmanın yeni bölümünde Hadise'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. O Ses Yılbaşı Özel programının jüri kadrosunda Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak. İlk görüntülerin geldiği çekimde Ebru Gündeş ve Murat Boz'un sarmaş dolaş dans etti. Yarışmada bu yıl Devrim Özkan, Kubat, Müjde Devrim ve Enis Arıkan gibi isimler sahneye çıkacak. Murat Boz'un siyah takım, Ebru Gündeş'in siyah tulum giydiği çekimde Meryem Uzerli'nin altın sarısı elbisesi göz kamaştırdı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise\'yi aradı
28.12.2023 - 12:28,
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Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Yılbaşı için Beyaz Show yapmak isteyen ancak sonra vazgeçen Acun Ilıcalı, bu sefer sunucu koltuğuna Beyazıt Öztürk oturacak.

Acun Ilıcalı da Beyaz'ın yerine jüri koltuğunda yer alacak. Ünlü isimlerin jüri koltuğunda olacağı yarışmanın yeni bölümünde Hadise'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

MERYEM UZERLİ ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

O Ses Yılbaşı Özel programının jüri kadrosunda Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak. İlk görüntülerin geldiği çekimde Ebru Gündeş ve Murat Boz'un sarmaş dolaş dans etti.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı

Yarışmada bu yıl Devrim Özkan, Kubat, Müjde Devrim ve Enis Arıkan gibi isimler sahneye çıkacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı

Murat Boz'un siyah takım, Ebru Gündeş'in siyah tulum giydiği çekimde Meryem Uzerli'nin altın sarısı elbisesi göz kamaştırdı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı

Kaynak: Magazinkolik
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