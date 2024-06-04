Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı

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Dün akşam düzenlenen Elle Style Awards ödül töreninde ünlü geçidi yaşandı. Güzel oyuncu Hande Erçel de geceye sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldı. Oyuncu bir ara elbisesinin azizliğine uğradı.

ÜNLÜ İSİMLER YARDIM ETTİ

Geceye Özgür Mansur imzalı siyah dantel bir elbiseyle katılan Erçel, saç ve makyajıyla sevenlerinden tam not aldı. Yılın Moda İş Birliği Ödülü'ne layık görülen güzel oyuncu, sahneye çıkarken etek ucunun ayakkabısına takılmasıyla zor anlar yaşadı. Yürümekte zorlandığı için sahne önünde elbisesini düzeltmeye çalışan Erçel, uzun uğraşlar sonunda başarılı olabildi. Tek başına elbisesini düzeltmeye çalışan Erçel'in yardımına da gecenin sunuculuğunu üstlenen Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı koştu. Sevgilisini sahneye uğurlayan Hakan Sabancı'nın o anlar da yardım etmemesi de herkesi şaşırttı.