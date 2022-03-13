Ödüller Hazır Sahiplerini Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ödüller Hazır Sahiplerini Bekliyor

13.03.2022 10:39
Ödüller Hazır Sahiplerini Bekliyor

Türkiye'nin tek halk oylaması gastronomi derecelendirme sistemiyle gerçekleşen Favori Lezzetler Ödülleri, bu yıl ikinci kez sektöre lezzet katmaya hazırlanıyor.

Bu yıl, "Benim Favori Lezzetim" temasıyla hayata geçirilecek olan Favori Lezzetler Ödülleri'nde Türkiye'nin dört bir köşesinden lezzetine güvenen markalar yer alacak. Sanat ve iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği törende müzik sektörünün 4 güzel kadını Umut Akyürek, Ebru Keskin, Zeynep Mansur ve Zeliha Sunal ve daha birçok sürpriz sanatçı performanslarıyla geceye renk katacak. Törenin sunuculuğunu ise uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden ve dünyada sadece 3 kadın şeften birisi olan Özlem Mekik ve Gökay Kalaycıoğlu yapacak.

Özlem Mekik-Tuncay Tapar

Elite World Hotel Asia'da düzenlenecek görkemli gecenin ev sahipliğini yapacak olan deneyimli gazeteci Tuncay Tapar, "Ülkemizin gastronomi dünyasında ödüllerimizin güvenilir bir referans olmasından gurur duyuyoruz. Tamamen objektif kriterler ile işleyen ödül sistemiyle hedefimiz belediyelerimiz ile birlikte Türk mutfağını markalaştırmak adına çıtayı daha yukarıya taşımak " diye konuştu. Türkiye'nin En Favori mekanları ve lezzetlerinin buluştuğu yarışma 20 kategoriden oluşuyor.
Ödüller Hazır Sahiplerini Bekliyor

YORUMLAR
500
ÖĞRENCİLER, OKULDA ALDIKLARI EĞİTİMLE ENSTRÜMAN ÜRETİYOR -2 ÖĞRENCİLER, OKULDA ALDIKLARI EĞİTİMLE ENSTRÜMAN ÜRETİYOR -2 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Çiftinden Kötü Haber Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Çiftinden Kötü Haber

Umut Akyürek, Gastronomi, Türkiye, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ödüller Hazır Sahiplerini Bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:48:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ödüller Hazır Sahiplerini Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement