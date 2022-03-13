Ödüller Hazır Sahiplerini Bekliyor - Son Dakika

Bu yıl, "Benim Favori Lezzetim" temasıyla hayata geçirilecek olan Favori Lezzetler Ödülleri'nde Türkiye 'nin dört bir köşesinden lezzetine güvenen markalar yer alacak. Sanat ve iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği törende müzik sektörünün 4 güzel kadını Umut Akyürek , Ebru Keskin, Zeynep Mansur ve Zeliha Sunal ve daha birçok sürpriz sanatçı performanslarıyla geceye renk katacak. Törenin sunuculuğunu ise uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden ve dünyada sadece 3 kadın şeften birisi olan Özlem Mekik ve Gökay Kalaycıoğlu yapacak.

Özlem Mekik-Tuncay Tapar

Elite World Hotel Asia'da düzenlenecek görkemli gecenin ev sahipliğini yapacak olan deneyimli gazeteci Tuncay Tapar, "Ülkemizin gastronomi dünyasında ödüllerimizin güvenilir bir referans olmasından gurur duyuyoruz. Tamamen objektif kriterler ile işleyen ödül sistemiyle hedefimiz belediyelerimiz ile birlikte Türk mutfağını markalaştırmak adına çıtayı daha yukarıya taşımak " diye konuştu. Türkiye'nin En Favori mekanları ve lezzetlerinin buluştuğu yarışma 20 kategoriden oluşuyor.