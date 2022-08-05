Ogeday Girişken Kötü Haberi Duyurdu - Son Dakika
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Ogeday Girişken Kötü Haberi Duyurdu

05.08.2022 18:56
Ogeday Girişken Kötü Haberi Duyurdu

Survivor All Star 2022'de mücadele eden Ogeday Girişken kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denize giren bir kişiden haber alınamıyor.

3 gündür aranan vatandaşın Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ogeday Girişken'in arkadaşının babası olduğu öğrenildi.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Burhaniye ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden denize açılan bir kişi, bir süre sonra bağırarak yardım istedi.

Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir'de denizde kaybolan kişinin arkadaşının babası olduğunu duyuran Ogeday Girişken, sevenlerinden dua istedi.

Ogeday Girişken Kötü Haberi Duyurdu

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor 'da yarıştı. Girişken, Surivor 2017'yi şampiyon olarak tamamladı.

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Kaynak: Snob Magazin

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