Oğlunu Askere Yolladı - Son Dakika
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Oğlunu Askere Yolladı

16.05.2022 00:49
Oğlunu Askere Yolladı

Kanal D'nin bu yıla damgasını vuran dizisi Sadakatsiz'deki Selçuk karakteriyle adından söz ettiren Şevval Sam ve Metin Tekin'in evliliğinden dünyaya gelen Tarık Emir Tekin önceki gece Arnavutköy'de sevgilisi Sofia ve annesi Şevval Sam ile birlikte görüntülendi.

Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenmiş ve yakın zamanda askere gideceğini söylemişti. Uzun saçları ile görmeye alıştığımız Tarık Emir Tekin, Arnavutköy'de askere gideceği için kısacık kestirdiği saçları ile ilk kez görüntülendi. Kendine has giyim tarzı ile bilinen Tekin'in gece geç saatler olmasına rağmen kullandığı güneş gözlüğü dikkat çekti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ertesi gün vatani görevini yapacağı Maltepe'deki birliğine teslim olacak olan Tekin'in sevgilisi Sofia ve annesi Şevval Sam ile birlikte akşam yemeğinde buluştu.Mekan çıkışında Tekin aracına yönelmeden önce annesi ve sevgilisine birer kırmızı gül aldı. Tekin'in aracına bindikten sonra sevgilisi Sofia'ya aşk dolu bakışı ve Şevval Sam'ın oğluna bakışı duygusal anlara sahne oldu.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Tekin'i yolcu ettikten sonra basın mensuplarını kırmayarak sorularına yanıt veren Sam " Şimdi yolcu ettim oğlumu . Pazartesi teslim olacak . O da ben de çok heyecanlıyız . Biraz da duygusallaştım haliyle " diyerek muhabirlere teşekkür etti.

Oğlunu Askere Yolladı
Oğlunu Askere Yolladı
Oğlunu Askere Yolladı
Oğlunu Askere Yolladı
YORUMLAR
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Tarık Emir Tekin, Şevval Sam, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oğlunu Askere Yolladı - Son Dakika


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