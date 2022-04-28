Oğulcan Engin'e Annesinin Evliliği Soruldu! İşte İlk Tepkisi... - Son Dakika

Aşkları tam gaz devam eden Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti, önceki akşam Yeniköy'deydi.

"AŞK FEDAKARLIK İSTER"

Mekandan tek başına çıkış yapan Oğulcan Engin, "Sevgiliniz, 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri nedeniyle sürekli sette. Zor olmuyor mu?" sorusuna, "Aşk fedakarlık ister" cevabını verdi.

ANNESİNİN NİKAHINA KATILMADI

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da evlendi. Nikahta tüm gözler Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i aradı. Ancak Engin'in nikaha katılmadığı ortaya çıktı.

YÜZÜ ASILDI

Annesinin evlenmesiyle ilgili gelen sorular karşısında yüzü asılan Oğulcan Engin, konuşmak istemedi.

KONUYU DEĞİŞTİRDİ

O esnada araya giren Miray Daner, "Rol aldığım dizinin çekimlerine ara verildi. Bu süreçte İstanbul'da olacağım" diyerek konuyu değiştirdi.

"SESSİZ SEDASIZ EVLEN!"

Oğulcan Engin'in annesine "Sessiz sedasız evlen" uyarısında bulunduğu, Seda Sayan'ın ise bu uyarıyı dikkate almadığı ve Engin'in bu duruma sinirlendiği iddia edilmişti.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner kimdir,nereli, kaç yaşında; Miray Daner 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Dans ve resim dersleri alan Miray Daner, Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumuştur. Oyuncu Aras Bulut İynemli ile kuzendir. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, 2007 yılında Bez Bebek isimli çocuk dizisi ile televizyon kariyeri başlamıştır. 'Saygı' dizisinde hayat verdiği 'Helen' karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Miray Daner şu sıralar 'Kara Tahta' adlı dizide Irmak karakterini canlandırıyor.

MİRAY DANER'İN ÖZEL HAYATI

Miray Daner, 2021 yılının ekim ayından bu yana işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin kimdir, nereli, kaç yaşında; 30 Ağustos 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Oğulcan Engin aslen Trabzonludur. Annesi şarkıcı Seda Sayan, babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin'dir.

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

Oğulcan Engin, 9 yaşında Beşiktaş'ın minikler takımında futbol oynamaya başladı. 2001 yılında profesyonel lisansını aldı.

2007-08 sezonunda Beşiktaş PAF takımında kaptan oldu. U17 ve U18 kategorilerinde Türkiye Milli Takımı forması giydi.

Oğulcan Engin, 2012 yılında futbolu bıraktı ve İtalya'nın Milano kentine giderek European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi aldı.

2019 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yapım ekibine dahil oldu.

OĞULCAN ENGİN ÖZEL YAŞAMI

1990 doğumlu olan Oğulcan Engin, 2021 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır. Uzun süredir oyuncu Miray Daner ile beraberdir.