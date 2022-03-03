Oğuzhan Koç öğrencileri coşturdu - Son Dakika

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kampüste Bi' Mola" etkinliğinde sahne alan Oğuzhan Koç, yoğun ilgiyle karşılandı.

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç Kocaeli Üniversitesi'nde hayranlarıyla buluştu. Konserin gerçekleşeceği Prof.Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nin önüne saatler öncesinden gelen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Oğuzhan Koç'u dinlemeye gelen öğrenciler şarkılarına eşlik etti.

Yaklaşık iki saat sahneden kalan Oğuzhan Koç, zaman zaman seyircilier ile düet yaptı. Sanatçı, konser sonunda uzun süre alkışlandı. - KOCAELİ