Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi

16.06.2022 08:05
Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Bayülgen'in sağlık durumunun iyi olduğu oyununun da bu ay sonuna ertelendiği öğrenildi.

Yoğun bir iş temposu bulunan58 yaşındaki başarılı şovmen Okan Bayülgen, önceki gün rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü ismin kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.

BİR GÜN ARADAN SONRA İŞİNE GERİ DÖNDÜ

Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen'in ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak. Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü isim, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem'in başrolü paylaştığı Amadeus oyunundaMozart'ın hikayesi anlatılıyor.

YORUMLAR
500

Okan Bayülgen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
00:09 Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaştı! Gürcistan'da da ilk vaka görüldü
00:02 Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 08:11:40. #1.12#
SON DAKİKA: Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement