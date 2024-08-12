Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise'nin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edildi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
Gündem olan iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken, Hadise'nin gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Hadise, yabancı bir yönetmenle aşk yaşıyor.
Son Dakika › Magazin › Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı - Son Dakika
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