Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı - Son Dakika
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Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hadise\'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiaları gündemi sallamıştı. Ancak son iddialar, Hadise'nin yabancı bir yönetmenle aşk yaşadığı yönünde.

12.08.2024 11:45
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Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise'nin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

OKAN BURUK İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edildi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

GERÇEK SEVGİLİSİ BAMBAŞKA ÇIKTI

Gündem olan iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken, Hadise'nin gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Hadise, yabancı bir yönetmenle aşk yaşıyor.

Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

Galatasaray, Okan Buruk, Hadise, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Korkmaz: hadise için fark etmez ben Türkiye ye para kazanmaya geliyorum demişti hatırlarsanız.. 9 0 Yanıtla
  • Kerem Kırmızı: Bize ne 8 0 Yanıtla
  • Murat Saka: Çok zeki kadın 2agzı var 2sindende kazanıyor 6 0 Yanıtla
  • Çelikk: Çok önemli biri baksana 1 0 Yanıtla
  • Murat: karnı acıkan geliyor 1 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Okan sana fazla gelir bu sen bosver takilma bulara 0 0 Yanıtla

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