Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final yapmasıyla ATV ekranlarında Alan isimli yarışma programını sunmaya başlayan Oktay Kaynarca, katıldığı Biz Bize programında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Oktay Kaynarca, "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle guru duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayarak tepki gösterenler oluyor" dedi. Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kaynarca'nın sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Son Dakika › Magazin › Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim - Son Dakika
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