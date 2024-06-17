Oktay Kaynarca\'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

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Provokatörlerin "Neden?" sorusuna verdikleri yanıt daha skandal

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final yapmasıyla ATV ekranlarında Alan isimli yarışma programını sunmaya başlayan Oktay Kaynarca, katıldığı Biz Bize programında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

"ŞEHİR MİLLİYETÇİLİĞİNİ SEVMEM"

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Oktay Kaynarca, "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle guru duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayarak tepki gösterenler oluyor" dedi. Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kaynarca'nın sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.