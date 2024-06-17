Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim - Son Dakika
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Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

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Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, katıldığı programda "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" demesi dikkat çekti. Sözleriyle adından söz ettiren oyuncu destek veren de oldu tepki gösteren de.

17.06.2024 08:44
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final yapmasıyla ATV ekranlarında Alan isimli yarışma programını sunmaya başlayan Oktay Kaynarca, katıldığı Biz Bize programında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

"ŞEHİR MİLLİYETÇİLİĞİNİ SEVMEM"

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Oktay Kaynarca, "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle guru duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayarak tepki gösterenler oluyor" dedi. Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kaynarca'nın sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
Oktay Kaynarca\'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca, Türkiye, Söz, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmed Mehmed: Türk'üm diyemiyor anlaşılan. İçinden gelmiyorsa yapacak bir şey yok. 9 15 Yanıtla
  • Tekin Karakoç: Helal olsun sana, adam en azından genelleme yapıyor, bazıları gibi bencillik ve ırkçılığa girmiyor, herkesin gönlünü almak herkesin harcı değil hem Türkiyeliyim demek kötü bir şey mi 14 6 Yanıtla
  • M Akif Özer: Reis adam gibi adamsın 10 7 Yanıtla
  • Berat Yavuz: Türkiyelim de yeni moda oldu ben anladım Çakır gerçekten ölmüş 6 5 Yanıtla

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