Oktay Kaynarca Milyoner\'in yeni sunucusu oldu! Kurtlar Vadisi sorusu görünce kendini tutamadı

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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yıllardır Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir ayrılık yaşandı. İmirzalıoğlu yarışmaya veda ederken yeni sunucu Oktay Kaynarca oldu. Kaynarca'nın sunduğu ilk bölüm de ekrana geldi.

Kurtlar Vadisi'ndeki "Çakır" rolüyle günümüzde bile konuşulan Oktay Kaynarca'ya ekipten bir sürpriz geldi. Yeni soruyu okuyan Kaynarca, Kurtlar Vadisi'ni görünce gülümsedi. Soruda ise "43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü" diyen bir Kurtlar Vadisi hayranının bahsettiği karakter kimdir?" soruldu. Yarışmacı doğru cevabı vererek "Süleyman Çakır" derken gülümseyen Kaynarca "Bir nostalji sorusu olmuş. Keyifliydi" ifadelerini kullandı.