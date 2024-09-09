Oktay Kaynarca Milyoner'in yeni sunucusu oldu! Kurtlar Vadisi sorusu görünce kendini tutamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Oktay Kaynarca Milyoner'in yeni sunucusu oldu! Kurtlar Vadisi sorusu görünce kendini tutamadı

Geniş Video İzle

Uzun zamandır Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Oktay Kaynarca oldu. Kaynarca'nın sunduğu ilk bölümde sorulan Kurtlar Vadisi sorusu herkesi gülümsetti.

09.09.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıllardır Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir ayrılık yaşandı. İmirzalıoğlu yarışmaya veda ederken yeni sunucu Oktay Kaynarca oldu. Kaynarca'nın sunduğu ilk bölüm de ekrana geldi.

Kurtlar Vadisi'ndeki "Çakır" rolüyle günümüzde bile konuşulan Oktay Kaynarca'ya ekipten bir sürpriz geldi. Yeni soruyu okuyan Kaynarca, Kurtlar Vadisi'ni görünce gülümsedi. Soruda ise "43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü" diyen bir Kurtlar Vadisi hayranının bahsettiği karakter kimdir?" soruldu. Yarışmacı doğru cevabı vererek "Süleyman Çakır" derken gülümseyen Kaynarca "Bir nostalji sorusu olmuş. Keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca Milyoner'in yeni sunucusu oldu! Kurtlar Vadisi sorusu görünce kendini tutamadı
Oktay Kaynarca Milyoner\'in yeni sunucusu oldu! Kurtlar Vadisi sorusu görünce kendini tutamadı

Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi, Oktay Kaynarca, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca Milyoner'in yeni sunucusu oldu! Kurtlar Vadisi sorusu görünce kendini tutamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kamil: hic olmamış ben izlemem artık 16 1 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Kenan baba iyiydi yavvv olmamış hiçç aynenn 12 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR: öteki yarismasi tutmadı sanirim 4 1 Yanıtla

16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:16:23. #1.12#
SON DAKİKA: Oktay Kaynarca Milyoner'in yeni sunucusu oldu! Kurtlar Vadisi sorusu görünce kendini tutamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement