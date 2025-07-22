Oktay Kaynarca\'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti

Oyunculuğu kadar dobra tavırlarıyla da bilinen Oktay Kaynarca, bu kez bir diziyle ya da projeyle değil; cep telefonuna gelen bir mesajla gündeme geldi. ATV ekranlarında "Kim Milyoner Olmak İster" programını sunan Kaynarca, dolandırıcılardan aldığı mesaj sonrası sosyal medyada adeta ateş püskürdü.

Kendisini bir hukuk bürosu gibi tanıtan bir numaradan gelen mesajda, hakkında ceza davası olduğu ve mağduriyet yaşamaması için irtibata geçmesi gerektiği öne sürüldü.

SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Bu sahte mesajı gören Kaynarca, kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. "Bu kadar yapılacak işin içinde, neden dolandırıcılık?" diye soran deneyimli oyuncu, dolandırıcılara seslenerek şu sözleri sarf etti, "Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü lan? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula dolandırıcılık işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar, size ihtiyaç yok!"

Bu ifadeleriyle hem tepkisini hem de ironiyle dolu eleştirisini dile getiren Kaynarca, sahte mesajı da Instagram hesabından ifşa etti. Takipçilerine seslenen oyuncu, paylaşımında "Aman dikkat. Bu bir suç ihbarıdır." notuna yer vererek, benzer mesajlara karşı herkesin tetikte olması gerektiğini vurguladı.