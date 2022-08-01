Oyunculuğa Adım Atıyor

Ünlü illüzyonist Olcay Kutluca, önceki gün Etiler'de görüntülendi. İş toplantısından çıktığını ifade eden Olcay Kutluca, sürpriz projelere hazırlandığını söyledi.

Bir süredir oyunculuk eğitimi aldığını açıklayan Kutluca, "Oyunculuk yapmak uzun süredir aklımda vardı fakat cesaretim yoktu. Yakın çevremden gelen yoğun istek üzerine oyunculuk eğitimi almaya başladım. Yıllarca ışıkların altında illüzyon yaptım. Şimdi sıra hünerlerimi ekranlarda sergilemeye geldi. Bugün de bir proje için görüşmeye geldim. Ekranlarda olmaya can atıyorum" diye konuştu. Kutluca, muhabirlerin "Canlandırmak isteğiniz bir karakter var mı?" sorusuna "İllüzyonist bir karakteri canlandırabilirim. Zorlanacağımı sanmıyorum" diyerek espri yaptı.