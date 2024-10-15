Ölümle tehdit edilen Esra Erol sessizliğini bozdu: Uğraşmaya devam edeceğim

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Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını anlattı. Fatma Hanım, ayrıca Mustafa Çabuk'un termal bir otelde harem kurduğunu belirtti. Çabuk'un Çanakkale'deki bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası da ortaya atıldı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Sahte mehdi Mustafa Çabuk hakkında pek çok ihbar gelirken, Çabuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı. Ekipler tarafından sahte mehdi Mustafa Çabuk'a 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınıp tutuklandı.

"SENİN CANINI ALACAĞIM"

Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı. Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi ses kaydı gönderdi. Şüpheli şahıs, "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" ifadeleriyle tehditler savurdu.

ESRA EROL'DAN AÇIKLAMA VAR

Büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Esra Erol ise, "İnanın bu programda ne yaptığımı, neler yapabileceğimi biliyorum. Geçtiğimiz hafta sözde 'Hilafeti Muhammedi' üyelerinden bir tehdit aldım. Aynen tehditte şunu söylüyor, 'Uğraşma, benim canımla uğraşma. Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni parça parça eder aşağı atılırsın, uğraşma' diyor. Uğraşıyorum da uğraşmaya devam edeceğim. O süreden beri eli kulağında bekliyorduk. Bu ülkede suç işleyen kişiler varsa o suçların gerekli cezayı alması için mücadele eden emniyet ekiplerimiz var savcılarımız var. Çanakkale emniyetine ve savcılığına teşekkür ediyorum" şeklinde bir açıklama yaparak hodri meydan dedi.