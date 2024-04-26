Omzundan 5 saatlik operasyon geçiren Hasan Can Kaya taburcu edildi - Son Dakika
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Omzundan 5 saatlik operasyon geçiren Hasan Can Kaya taburcu edildi

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Maç yaparken düşerek omzunu kıran komedyen Hasan Can Kaya, geçirdiği operasyonun ardından taburcu oldu. Bir süre evinde dinlenecek olan Kaya, rahatsızlığından dolayı ertelediği gösterilerine de yakın zamanda geri dönecek.

26.04.2024 11:23  Güncelleme: 11:34
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Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının başarılı sunucusu Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinde maç yaparken düşerek omzunu kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan komedyenden güzel haber geldi.

EVİNDE DİNLENMEYE ÇEKİLDİ

Omzundaki kırıklardan dolayı 5 saatlik operasyon geçiren Kaya, durumunun iyiye gitmesiyle dün taburcu edildi. Önemli bir operasyon geçirdiği için evde dinleneceğini belirten Kaya, bu süreçte projeleri değerlendireceğini ve kısa süre içinde işinin başına dönmeyi düşündüğünü söyledi.

YENİ SAHNE TAKVİMİ BELİRLEYECEKLER

Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle günler öncesinden biletleri biten ABD ve Avrupa turnesini ertelemek zorunda kalan Hasan Can Kaya, ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

Omzundan 5 saatlik operasyon geçiren Hasan Can Kaya taburcu edildi

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Son Dakika Magazin Omzundan 5 saatlik operasyon geçiren Hasan Can Kaya taburcu edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Omzundan 5 saatlik operasyon geçiren Hasan Can Kaya taburcu edildi - Son Dakika
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