Üye Girişi
Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti - Son Dakika

Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti

16.02.2022 16:47
Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti

Niğde'de yaşayan Mert Özer isimli genç, kız arkadaşını korku evinde korkuttuktan sonra evlenme teklifi etti.

Niğde'de yaşayan Mert Özer isimli genç, kız arkadaşını korku evinde korkuttuktan sonra evlenme teklifi etti. Korkudan erkek arkadaşının elini bırakmayan Beste bir sonraki aşamada büyük bir sürprizle karşılaştı.

Niğde'de özel şirkette çalışan Mert Özer, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Beste'ye farklı bir konseptte evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarından yardım istedi. Teklif için ildeki korku evini seçen Mert Özer, daha sonra işletmeci Mehmet Çiftçibaşı ile görüştü. Korku evi içerisinde Mert Özer'in evlilik teklifi için hazırlık yapıldı.

İşletmeci Mehmet Çiftçibaşı, "Mert ve kız arkadaşı Beste'nin ilk önce korku tünelinin içerisinden sürünerek geçtiler. Beste hanım ikinci odada çok gerildi ve korktu. Çok korktuğu için arkadaşı dayanamadı ve bize işaret etti. Biz de hemen parti odasına aldık. Birden konfeti patlattık. Beste hanımın haberi yoktu tekliften Mert arkadaşımız da hemen diz çökerek evlilik teklifi etti ve kabul edildi. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Evlilik teklifi kabul edilen Mert daha sonra arkadaşlarıyla oyun havaları eşliğinde göbek attı. - NİĞDE

Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti
Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti

YORUMLAR
500

Evlilik, Niğde, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:53:47. #1.12#
SON DAKİKA: Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement