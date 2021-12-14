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Oryantal videosu sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu, dansa merak sardı - Son Dakika

Oryantal videosu sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu, dansa merak sardı

14.12.2021 23:00

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yayınladığı video sonrası Habertürk'ten kovulan spiker Hande Sarıoğlu, dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Oryantale iyice merak salan Sarıoğlu, şimdi de dans kursunda başladı. Oryantal Didem'den ders alan Sarıoğlu'na Survivor'la ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu da eşlik etti.

Geçen aylarda HaberTürk TV'de spor spikerliği yaparken sosyal medyadan dans ettiği videosunu paylaştığı için kovulan Hande Sarıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

ORYANTAL DİDEM'DEN DERS ALIYOR

Dansa iyice merak saran Hande Sarıoğlu, oryantal Didem Kınalı'dan ders almaya başladı. O anları sosyal medyadan paylaşan Sarıoğlu, dikkatleri üzerine çekti.

"VERİYORUM ODUNU YANSIN"

33 yaşındaki Sarıoğlu, paylaşımına, "Oryantalle kesişen yollarımızı bir adım ileriye taşıdık. Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın" notunu düştü. Hande Sarıoğlu'na dans dersinde, Survivor ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu da eşlik etti.

Sarıoğlu beraber pozlarını paylaşıp "Oryantal team" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Oryantal videosu sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu, dansa merak sardı
Oryantal videosu sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu, dansa merak sardı
Oryantal videosu sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu, dansa merak sardı
Oryantal videosu sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu, dansa merak sardı
Oryantal videosu sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu, dansa merak sardı

Hande Sarıoğlu, Oryantalizm, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oryantal videosu sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu, dansa merak sardı - Son Dakika Magazin


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