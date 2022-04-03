Otobüs Şoförüne Saldıran Burak Yörük'ten İlk Açıklama Geldi - Son Dakika
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Otobüs Şoförüne Saldıran Burak Yörük'ten İlk Açıklama Geldi

03.04.2022 17:05
Otobüs Şoförüne Saldıran Burak Yörük'ten İlk Açıklama Geldi

Oyuncu Burak Yörük tartıştığı İETT şoförüne saldırdığı yönündeki haberler sonrası sessizliğini bozdu ve konu ile ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Oyuncu Burak Yörük'ün dün trafikte kavga ederken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Ünlü Oyuncu bu görüntülerin olayın başını içermediğini ve kendisinin kavgaya çekilmek durumunda bırakıldığını belirterek herkesten özür diledi.

"İŞİM DIŞINDA BÖYLE BİR OLAYLA GÜNDEME GELDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Genç oyuncu bu olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Herkese merhaba...

Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum...

Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilerim...

Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi.

Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntülerde maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor.

Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim.

Otobüs Şoförüne Saldıran Burak Yörük'ten İlk Açıklama Geldi

YORUMLAR
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Burak Yörük, Medya, kavga, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Otobüs Şoförüne Saldıran Burak Yörük'ten İlk Açıklama Geldi - Son Dakika


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