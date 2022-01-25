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Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Gözyaşlarımı tutamıyorum - Son Dakika

Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Gözyaşlarımı tutamıyorum

25.01.2022 08:18
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Gözyaşlarımı tutamıyorum

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan, 51 yaşında hayatını kaybetti. Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ise gözyaşlarını tutamadığını belirterek "Seni çok seviyorum" dedi.

Kış Uykusu ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan ve bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki Ayberk Pekcan, dün hayatını kaybetti. Oyuncunun genç yaşta ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla" demişti.

Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Gözyaşlarımı tutamıyorum

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM"

Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ise ölüm haberinin ardından adeta yıkıldı. Instagram hesabından Pekcan ile fotoğrafını paylaşan Pekin, "Canım Ayberk abin. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu yazdı.

Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Gözyaşlarımı tutamıyorum
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Gözyaşlarımı tutamıyorum
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Gözyaşlarımı tutamıyorum
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Büşra Pekin, Instagram, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Gözyaşlarımı tutamıyorum - Son Dakika
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