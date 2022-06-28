Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor - Son Dakika
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Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor

28.06.2022 07:56
Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor

"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır yurt dışında olan Aysun Kayacı, ortaya çıktı. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı, Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi. Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

Doktorlar, Sevgili Öğretmenim ve Ümit Milli gibi projelerde yer alan oyuncu Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Yıllardır orada yaşayan Kayacı, Dubai'de görüntülendi.

GELİNLİK PROVASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, uzun süredir merak konusu olan Kayacı, Dubai'de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken objektiflere takıldı. Neden gelinlik aldığı merak konusu olan Kayacı'nın ünlü olduğunu sakladığı ve sıradan bir vatandaş gibi davrandığı iddia edildi.

Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor

GÖRENLER ZOR TANIDI

Yıllar içinde değişen Aysun Kayacı, zayıflığıyla dikkatlerden kaçmadı. Yüzü oldukça ince görülen ve estetik yaptırdığı ileri sürülen Kayacı, görenler ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor

"ÇOBANIN OYUYLA BENİM OYUM BİR Mİ?" ÇIKIŞI YILLARDIR KONUŞULUYOR

Aysun Kayacı, oyunculuk performanslarının yanı sıra 20 yaşındayken bir programda "Benim oyumla çobanın oyu mu bir mi?" demiş ve yıllarca gündemden düşmemişti. Geçtiğimiz sene bu sözleri hakkında açıklama yapan Kayacı, "O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Programda çevre politikaları konuşurken söylemiştim. Söylediğim anda da pişman oldum. Bugün 41 yaşındayım. Bambaşka, sakin bir hayatım var. Yılın 2-3 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum. Kimsenin işiyle, diniyle, diliyle ilgili söz söyleyecek biri değilim" demişti.

Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor
Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor
Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor
Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor
YORUMLAR
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14 Yıllık Eşini İfşa Etti! 14 Yıllık Eşini İfşa Etti!

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Son Dakika Magazin Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi, son halini gören tanımakta güçlük çekiyor - Son Dakika
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