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Oyuncu Bergüzar Korel koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Oyuncu Bergüzar Korel koronavirüse yakalandı

17.02.2022 08:45
Oyuncu Bergüzar Korel koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz gün sahneye çıkan oyuncu Uğur Aslan'ı dinlemeye giden ve halay çeken Bergüzar Korel, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan 3 çocuk annesi Korel'in tedavisi evinde devam ediyor.

Yargı dizisinde Eren komiser rolünü oynayan Uğur Aslan, aynı zamanda sahne almaya başladı. Geçtiğimiz hafta bir mekanda sahne alan Arslan, bir de doğum gününü kutladı. Arslan'ı bu gece yakın dostları da yalnız bırakmadı.

EVİNDE KARANTİNAYA GİRDİ

2. Sayfa programının haberine göre, partiye katılan ve halay çeken Bergüzar Korel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan başarılı oyuncunun tedavisine evinde devam ediyor. Korel ile o akşam yakın olan birçok ünlü isim de birer birer hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.

Oyuncu Bergüzar Korel koronavirüse yakalandı

3 çocuk annesi Bergüzar Korel, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Bergüzar Korel, Uğur Aslan, Korona, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Bergüzar Korel koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


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