Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi

02.03.2022 12:38

Aslı Bekiroğlu ile ilişkisi ihanet yüzünden bittiği iddia edilen müzisyen Çağrı Telkıvıran ile Yasak Elma dizisinin başrolü Biran Damla Yılmaz aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki akşam bir davete el ele katılarak ilişkilerini ilan etti.

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz'ın Maske Kimsin Sen yarışmasında tanıştığı Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan oyuncu, yeni sevgilisiyle kamera karşısına geçti.

EL ELE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ihanet yüzünden ayrıldığı konuşulan müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki akşam arkadaşlarının doğum günü partine el ele katıldı. İkili, ilişkileriyle ilgili sorulara "Teşekkür ederiz" demekle yetindi.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi
Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi
Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi
YORUMLAR
500
02 Mart 2022 Fox Yayın Akışı 02 Mart 2022 Fox Yayın Akışı Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir

Biran Damla Yılmaz, Tansel Öngel, Yasak Elma, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor yükseliş! Yüzde 60 arttı
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Artan kiralar, göçmenler ve savaş!
12:39 İstanbul'un tam ortasında 8 bin 500 yıllık miras! Şimdi evsizlerin evi oldu
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:19 Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement