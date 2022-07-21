Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu

21.07.2022 11:04
Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu

Son günlerde rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak doların artışına tepki gösterdi. Türk lirasının değer kaybetmesine isyan eden oyuncu, "İşçimiz, halkımız sefil oldu" dedi.

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki performansıyla alkış toplayan başarılı oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor.

"BİRİLERİ ÜLKEYİ DOYUMSUZCA SATMAYA DEVAM EDİYOR"

Zaman zaman gündemle ilgili paylaşımlar yapan Akalay, döviz kurundaki yükselişe sessiz kalamadı. Ülkenin geldiği duruma isyan eden oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz."

Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu
YORUMLAR
500
Ünlü Kuaför Kısmet Coiffeurin tatil için Antalya'yı seçti Ünlü Kuaför Kısmet Coiffeurin tatil için Antalya'yı seçti TV'de reklam devri bitti! Siyasi partilerin Facebook harcaması ortaya çıktı TV'de reklam devri bitti! Siyasi partilerin Facebook harcaması ortaya çıktı

Birce Akalay, Instagram, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement