Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti

Alişan'la rol aldıkları dizi setinde tanışan Buse Varol, 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Peş peşe iki kez anne olan ve setlere ara veren Varol'un yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Uzun bir aradan sonra ocak ayında setlere dönecek olan Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey'e katıldı. Yarışmada ilk 10'a giremeyen oyuncu, daha sonra birçok projede rol aldı. 31 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi de sosyal medyada gündem oldu. Birçok estetik operasyon geçiren oyuncunun eski hali de sosyal medyada gündem oldu.

İşte Buse Varol'un yıllar içindeki değişimi...