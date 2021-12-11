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Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti - Son Dakika

Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti

11.12.2021 14:29
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti

2018 yılında Alişan'la nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol'un estetik yaptırmadan önceki halleri sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasındaki hallerini görenler tanımakta güçlük çekti.

Alişan'la rol aldıkları dizi setinde tanışan Buse Varol, 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Peş peşe iki kez anne olan ve setlere ara veren Varol'un yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Uzun bir aradan sonra ocak ayında setlere dönecek olan Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey'e katıldı. Yarışmada ilk 10'a giremeyen oyuncu, daha sonra birçok projede rol aldı. 31 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi de sosyal medyada gündem oldu. Birçok estetik operasyon geçiren oyuncunun eski hali de sosyal medyada gündem oldu.

İşte Buse Varol'un yıllar içindeki değişimi...

Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti

Buse Varol, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Buse Varol estetik harikası çıktı! Yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti - Son Dakika
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