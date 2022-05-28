Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı

Sıfır Bir dizisiyle adından söz ettirdikten sonra Çukur ve Alev Alev'de rol alan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynuyor. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Yoğun iş temposunda ara vermeden spor yapan oyuncu, karın kaslarıyla şov yaptı. Asansörde bir video çeken Ceyhan, tişörtünü kaldırarak karın kaslarını sergiledi. O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.