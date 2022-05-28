Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı - Son Dakika
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Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı

28.05.2022 13:23

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynayan Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından asansörde karın kaslarını gösterdiği bir videoyu paylaştı. Kaslarıyla adeta şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sıfır Bir dizisiyle adından söz ettirdikten sonra Çukur ve Alev Alev'de rol alan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynuyor. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Yoğun iş temposunda ara vermeden spor yapan oyuncu, karın kaslarıyla şov yaptı. Asansörde bir video çeken Ceyhan, tişörtünü kaldırarak karın kaslarını sergiledi. O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı - Son Dakika
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