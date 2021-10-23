Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı

Çukur dizisindeki başarılı rolüyle hafızalara kazınan Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la aşk yaşıyor. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çiftin önceki gün gittikleri bir mekanda uygunsuz şekilde yakalandığı ileri sürüldü.

ÇALIŞANLAR TUVALETTEN GELEN SESLERİ DUYDU

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi. Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan çift, haklarında çıkan uygunsuz yakalandıkları yönündeki haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.