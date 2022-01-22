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Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında - Son Dakika

Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında

22.01.2022 08:41

Ünlü oyuncu Gülse Birsel, 3+1 bir evi için gelen elektrik faturasına isyan etti. Sosyal medya hesabından 2 bin 550 TL'lik faturasını paylaşan Birsel, "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" dedi.

Yeni yılın ardından elektrik ve doğal gaza gelen zamlar vatandaşların tepkisini çekti. Günlerdir sosyal medyada konuşulan fatura zamlarına bir tepki de oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den geldi.

GELEN FATURA TUTARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir apartman dairesinde oturduğunu söyleyen Gülse Birsel Instagram hesabından 2 bin 550 TL gelen elektrik faturasının fotoğrafını paylaşarak "Ben de kira tadında elektrik faturayım arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası" notunu ekledi.

Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında

"EV 1000 METREKARE DEĞİL, SADECE BİR ISITICI VAR"

Gelen yorumların ardından yeni bir paylaşım daha yapan Gülse Birsel "Evet 2550 lira. Hayır coin madenciliği yapmıyorum. Hayır ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor, orada bir elektrikli ısıtıcı var ve şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine" dedi.

Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında
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Gülse Birsel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında - Son Dakika Magazin


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