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Oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle paylaştı - Son Dakika

Oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle paylaştı

04.02.2022 16:22

Zamlı elektrik faturasına isyan eden ünlüler kervanına oyuncu Gürgen Öz de eklendi. Sosyal medya hesabından elektrik 677 TL'lik elektrik faturasını paylaşan başarılı oyuncu, arka fona da Cübbeli Ahmet Hoca'nın remiks olarak uyarlanan "Öp beni, yut beni" sözlerini ekledi.

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar sonrası gelen yüksek faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi. Gülse Birsel, Yeşim Salkım ve Seray Sever'den sonra konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da oyuncu Gürgen Öz'den geldi.

ARKA FONDA CÜBBELİ'NİN SÖZLERİ

Sosyal medya hesabından elektrik 677 TL'lik elektrik faturasını paylaşan başarılı oyuncu, arka fona da Cübbeli Ahmet Hoca'nın remiks olarak uyarlanan "Öp beni, yut beni" sözlerini ekledi. Öz, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya "Birbirimizi öpmeyi çok seven bir toplumuz" notunu düştü.

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Elektrik Faturası, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını 'Öp beni, yut beni' remiksiyle paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle paylaştı - Son Dakika
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