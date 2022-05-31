Oyuncu Hande Soral, ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika
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Oyuncu Hande Soral, ilk bebeğini kucağına aldı

31.05.2022 08:25

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi. Dün akşam saatlerinde bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Ali adını verdi.

Küçük Kadınlar dizisiyle şöhreti yakalayan Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu, dün akşam saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Başarılı oyuncu Soral, dün akşam saatlerinde Altunizade'de özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Doğum sonrası açıklama yapan hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" diyerek güzel haberi verdi.

Çift, erkek bebeklerine Ali adını verdi. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çift, doğum sonrası herhangi bir paylaşım yapmadı.

Oyuncu Hande Soral, ilk bebeğini kucağına aldı
Oyuncu Hande Soral, ilk bebeğini kucağına aldı
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İsmail Demirci, Hande Soral, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Hande Soral, ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika


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