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Oyuncu Lior Raz, İsrail'deki roketli saldırının ortasında kaldı - Son Dakika

Oyuncu Lior Raz, İsrail'deki roketli saldırının ortasında kaldı

Son Güncelleme: 10.10.2023 10:42

Netflix'te Fauda dizisinde başrol oynayan Lior Raz, İsrail'de gerçekleştirilen roket saldırısına yakalandı. Yardım için bölgede olan oyuncu, saldırıdan bir duvarın köşesine saklanarak kurtulurken o anlar da kameraya yansıdı.

Netflix'te yayınlanan Fauda isimli dizide başrol oynayan Lior Taz, İsrail'in Sderot kentinde Hamas'ın yaptığı operasyonun ortasında kaldı. Yardım için bölgede bulunan oyuncu, o anları da kayda aldı.

"ASIL MESELE HİÇ KORKMAMAK"

Lior, bölgedeki yerel ailelere yardım etmek ve onları kurtarmak için gönüllü oldu. Daha çok Doron olarak bilinen Lior Raz, gökyüzünde roketler patlarken bir duvarın arkasına sığındı. Dünyaca ünlü oyuncu, o anları da Instagram hesabından yayınlayarak "Yardım etmek için yüzlerce gönüllü farklı görevler verildi. Bombardıman altında bulunan bulvardan iki aileyi kurtarmak için gönderildik. Asıl mesele hiç korkmamak" dedi.

Oyuncu Lior Raz, İsrail'deki roketli saldırının ortasında kaldı
Oyuncu Lior Raz, İsrail'deki roketli saldırının ortasında kaldı
Oyuncu Lior Raz, İsrail'deki roketli saldırının ortasında kaldı
Oyuncu Lior Raz, İsrail'deki roketli saldırının ortasında kaldı

İsrail, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Lior Raz, İsrail'deki roketli saldırının ortasında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Lior Raz, İsrail'deki roketli saldırının ortasında kaldı - Son Dakika
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