Oyuncu Melis Sezen, renkli bikinisiyle şezlongda sere serpe poz verdi

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezonun yorgunluğunu çıkarmak için tatil yapan Sezen, renkli bikinisiyle verdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi.

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Melis Sezen, sık sık tatilinden kareleri de paylaşıyor. Fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, son olarak renkli bikinisiyle şezlongda sere serpe poz verdi. Oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Melis Sezen'in tatil pozları...