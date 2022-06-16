Oyuncu Melisa Döngel, bikinisiyle havuzda kalça dansı yaptı

Final yapan Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla rolüyle hafızalara kazınan 22 yaşındaki Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde kız arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan oyuncu, 3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Genç oyuncu, ilk olarak havuzda çektirdiği bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Döngel'in pozları 138 bine yakın beğeni aldı.

HAVUZDA DANS ETTİ

Eğlenceli kişiliğiyle bilinen Döngel, daha sonra kız arkadaşıyla havuzda dans ettiği anları yayınladı. Fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansıyla da dikkatleri üzerine çekti.