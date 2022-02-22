Oyuncu Merve Boluğur, evlilikteki kriterlerini anlattı: Tutku ve sağlam bir his bağı olmalı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla yıllarca adından söz ettiren Merve Boluğur, son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir süredir Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddia edilen hatta önceki gün sarmaş dolaş çekilen bir videosu ortaya çıkan Boluğur, evlilikte kriterlerini anlattı.
Emre Kara ile aralarında sadece iş bağı olduğunu dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "Mantık evliliği mi, aşk mı?" sorusuna "Tabii ki, aşk ve sevgi. Dizlerim titremeli. Ben duygu odaklı bir kadınım. Evleneceğim kişiyle aramda tutku ve sağlam bir his bağı olmalı" cevabını verdi.
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