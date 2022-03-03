Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi - Son Dakika
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Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi

03.03.2022 09:45
Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi

Geçtiğimiz haftalarda baba olacağı ortaya çıkan genç oyuncu Selahattin Paşalı, başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına sevgilisiyle birlikte katıldı. İlk bebeğine hamile olan Lara Tümen'in büyüyen göbeği de dikkat çekti.

Kalp Atışı dizisiyle yıldızı parlayan ve sonrasında Bir Umut Yeter, Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerinde rol alan Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol aldı. Oyuncu, dizinin dün akşam yapılan galasına 2 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümen ile katıldı.

BEBEK BEKLİYORLAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda bir hastanede görüntülenmiş ve Tümen'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İddiaların ardından sosyal medya hesabından Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşan Lara Tümen, "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Dün akşam sevgilisi Selahattin Paşalı'nın başrol olduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına katılan Tümen, büyüyen göbeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da Tümen'in karnını tutarak poz vermeyi ihmal etmedi.

Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi
Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi
Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi
Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi
YORUMLAR
500
Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba Şeyma Subaşı'ndan Olay Paylaşım! Şeyma Subaşı'ndan Olay Paylaşım!

Hazal Kaya, Instagram, Hamilelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi - Son Dakika


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