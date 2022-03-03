Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi - Son Dakika

Kalp Atışı dizisiyle yıldızı parlayan ve sonrasında Bir Umut Yeter, Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerinde rol alan Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol aldı. Oyuncu, dizinin dün akşam yapılan galasına 2 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümen ile katıldı.

BEBEK BEKLİYORLAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda bir hastanede görüntülenmiş ve Tümen'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İddiaların ardından sosyal medya hesabından Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşan Lara Tümen, "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Dün akşam sevgilisi Selahattin Paşalı'nın başrol olduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına katılan Tümen, büyüyen göbeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da Tümen'in karnını tutarak poz vermeyi ihmal etmedi.