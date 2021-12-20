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Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni... - Son Dakika

Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...

20.12.2021 23:11
Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...

'Yahşi Cazibe', 'Kaynanalar' ve 'Gönül İşleri gibi sevilen dizilerin yanı sıra yaptığı seslendirmelerle tanıdığımız oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında vefat etti. Aydın'ın vefat nedeni belli oldu...

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın vefat etti. Aydın'ın bir süredir korona virüsü tedavisi gördüğü ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi.

GENİŞ ÇEVRELERCE TANINIYORDU

Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.

Sanatçının cenaze bilgileri İBB Şehir Tiyatroları tarafından duyurulacak.

GEÇTİĞİMİZ AY EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sundu. Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri verdi.

TİYATRO OYUNLARI

Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005

Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık

Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

SİNEMA FİLMLERİ

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

DİZİLERİ

Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013

Gönül İşleri - Muzaffer - 2014

Çocukluk Günleri - 2009

Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012

Gece Gündüz - 2008

Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009

Gizli Patron - 2006

Sessiz Gemiler - 2007

Beni Bekledinse - 2004

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005

Kınalı Kar - 2002

Serseri - 2003

Örümcek (dizi) - 1998

İç Güveyi Billy - 1999

Yeni Bir Yıldız - 1997

Kanal Yumuşak G - 1998

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Umut - 1997

Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca

Kaynanalar - 1974

Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...
Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...
Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...
Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni... - Son Dakika Magazin


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