Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddiasını yalanladı

06.06.2022 07:54

Erkek Severse dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Tolga Güleç ve Yasemin Kay Allen çiftinin ayrıldığı iddia edildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden Allen, ayrılık haberinin ardından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak iddiayı yalanladı.

Geçtiğimiz aylarda Erkek Severse dizisinde birlikte rol aldığı Tolga Güleç ile aşkını ilan eden Yasemin Kay Allen'ın mutluluğu kısa sürdüğü iddia edildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı konuşulan güzel oyuncudan hamle gecikmedi.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla sohbet ederken Tolga Güleç ile ilişkisini ilan eden Yasemin Kay Allen "İlişkimiz çok yeni başladı, çok mutluyuz. Nazar değmesini istemem" demişti.

AYRILIK İDDİASINA FOTOĞRAFLI YANIT

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftin fikir ayrılıkları yaşadığı için yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen'den paylaşım gecikmedi. Instagram hesabından Güleç ile çektiği bir fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, ayrılık iddiasını yalanlamış oldu.

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddiasını yalanladı
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Son Dakika Magazin Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddiasını yalanladı - Son Dakika
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