Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı - Son Dakika
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Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

14.06.2022 07:43

3 sezondur 16 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Cemal Şahin' rolünü oynayan Yiğitcan Ergin diziye veda ediyor. Cuma günü yayınlanacak olan bölümle diziye veda edecek olan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum" dedi.

Yapımcılığını Erler Film'in, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde bir veda yaşanacak. Dizide 'Cemal Şahin' karakterine hayat veren Yiğitcan Ergin veda ediyor.

"KAHRIMI ÇEKEN HERKESE TEŞEKKÃœR EDERİM"

2019 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinde oynayan 30 yaşındaki oyuncu, bölüm yayınlanmadan sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. 17 Haziran'da yayınlanacak olan yeni bölümde diziden ayrılacak olan Ergin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu bir veda ve teşekkür yazısıdırâ€¦ Öncelikle bu muhteşem maceraya fırsat sunan ve son ana kadar arkamda duran Erler Film'e, son güne kadar kalemini benden esirgemeyen Cemal'in yaratıcı ortağı Ozan Yurdakul'a, aynı sahneyi paylaştığım ustalarım; Zafer, Özgür, Şevket, İlker ağabeylerime ve devamında Ozan abi, Oya, Tunç'a ve tüm oyuncu arkadaşlarıma, üç sezon boyunca kahrımı çeken, bin bir emek, çaba ve heyecanla yanımda duran Yol arkadaşım, partnerim Ela Yörüklü'ye yönetmenimiz Orhan Oğuz'dan Serkan Yaş'a ondan da çaycımız Yaşar abiye kadar tüm emekçi Arka Sokaklar ekibine, 111 bölüm boyunca bizi izleyen, destekleyen sevgi ve saygısını hiç esirgemeyen bu koca çınarın arkasında 632 bölümdür dimdik duran kıymetli izleyicimize, ilk günden bugüne adımıza özel ilgi, sevgi, saygı gösteren ve desteğiyle her daim yanımızda olan on binlerce yorum, fotoğraf, video ve şarkıyla bu yolculuğun her anını unutulmaz kılan Ezcem/ElYiğ ailesine gösterdikleri olağanüstü sevgi için teşekkür ederimâ€¦ İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum. Sürçülisan ettiysek af ola."

Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
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Son Dakika Magazin Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı - Son Dakika


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