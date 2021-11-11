Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı'ndaki ayakkabı mağazası Ramona'da objektiflere yansıdı. Mağaza sahibi yakın arkadaşı Ramazan Çelik'le ayaküstü kahve içerken objektiflere yansıyan Algöz, özel yapım üzerinde kendi resminin nakış edildiği şapkasıyla dikkat çekti.

Bir hayranının şapkayı kendisi için özel tasarladığını söyleyen ünlü oyuncu Algöz, "Şapkam çok özel, Türkiye'de bir tane var, o da bende. Sosyal medyadan yaptığı şapka ve tişörtleri satan bir hanımefendi, sağolsun kişiye özel bir tane yapmış" dedi.

"KALİTELİ OYUNCU İYİ PARA EDER"

Son olarak Cem Yılmaz'ın dijital platform için çektiği ve kendisinin de rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin 2022'nin Nisan ayında yayınlanacağını söyleyen Zafer Algöz, dijitalde rol alan oyuncuların az kazanıp kazanmadığı sorularına ilginç bir yanıt verdi. Algöz, iyi işlerin iyi oyuncularla olduğunu anlatıp, "Orada istediğin zaman seyrediyorsun. Kaliteli yapımlar kaliteli isimlerle oluyor, kaliteli oyuncularla çalışmak istiyorsan, kaliteli oyuncu iyi para eder her zaman, şartları böyle bu işin" şeklinde konuştu.

"SERGEN'İN KREDİSİ BİTMEZ"

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatına da değinen Algöz, "Sergen'in kredisi bitmez, kendisi istemedikçe kimse onu Beşiktaş'tan göndermez. Geçen sene ligin son sekiz haftasını 11 oyuncuyla tamamladı" dedi.