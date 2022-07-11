Oyunculuğa Göz Belertiyorum! - Son Dakika
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Oyunculuğa Göz Belertiyorum!

11.07.2022 01:00
Oyunculuğa Göz Belertiyorum!

Şarkıcı Sevcan Orhan önceki gün alışverişe çıktığı Nişantaşı City's'de görüntülendi. Birkaç projeden teklif aldığını ve bu sıralar oyunculuk denemesi yapmak için hazırlıkları olduğunu söyleyen şarkıcı "Oyunculuğa göz kırpmıyorum adeta göz belertiyorum, çok istiyorum" dedi.

Üç ayrı senaryo teklifi aldığını ve bir oyuncu koçuyla çalışmalara başladığını anlatan Sevcan Orhan, son günlerde yaşadığı tatlı telaşı şu sözleriyle anlattı: "Bu aralar oyunculuk dersi alıyorum, oyunculuğa göz kırpmıyorum adeta göz belertiyorum, çok istiyorum, Artık 40 yaşındayım, çok kırışmadan çok yüzüm kullanılır hale gelmeden deneyimlemek istiyorum. Profesyonel oyuncu değilim tabii ama bir şey yapacaksam ona dair fikrim olmalı onun için ders alıyorum. Bir iki projede adımın geçtiğini söylediler, sağ olsunlar beni oyuncu koçuyla çalıştırmaya başladılar. Zaten başarısız olursam teşekkür eder koşa koşa kaçarım"

AKCİĞERİMİN DÖRTTE BİRİ ALINDI

Dört yıl önce akciğer ameliyatı geçirdiğini ve sağ lobunun dörtte birinin alındığını açıklayan Orhan o dönem yaşadıklarını ise "Pandemide korktum tabii, ben akciğer ameliyatı geçirmiştim, dörtte biri alınmıştı sağ üst lobum. Ağır bir ameliyattı, çok bir yerde söylemedim. Son dört yılım hayatımın benim ikinci bölümü. Hayat çok kısa çok üzülüyorum bir sürü şey görüyorum. Öyle bir an geliyor ki sağlık dışında bir şeyin kıymeti yok" diye anlattı.

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Kaynak: Snob Magazin

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