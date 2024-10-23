Oyunculuğa soyunan Hadise'nin ateşli sahneleri olay oldu - Son Dakika
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Oyunculuğa soyunan Hadise'nin ateşli sahneleri olay oldu

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Son dönemlerde yönetmen Şenol Sönmez'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Ünlü ismin tanıtımdaki performansı izleyenlerden tam not alırken ateşli sahneleri de kısa sürede gündem oldu.

23.10.2024 12:53  Güncelleme: 13:00
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, şimdi de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisindeki sahneleriyle adından söz ettirdi.

Ünlü ismin tanıtımdaki performansı ve cesur sahneleri kısa sürede gündem oldu. Hadise'nin birbirinden cesur sahnelerine; "Hadise olaysın", "çok iyi görünüyor heyecanla bekliyorum", "sahneleri çok iyi", "mükemmel bu kadarını beklemiyordum" gibi yorumlar yapıldı.

Oyunculuğa soyunan Hadise\'nin ateşli sahneleri olay oldu

Yönetmen, Magazin, Hadise, Söz, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyunculuğa soyunan Hadise'nin ateşli sahneleri olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ferhata Geçer:
    Or. Spulukta tam not aldığı haberini yaptığınız, para kazanmak için hayasızlık dahil her şeyi yapabileceği duygusu aşıladığınız gençlere yeni bir örnek sunduğunuz için teşekkürler..! 151 12 Yanıtla
  • tolga altun:
    ne bekliyodunuz hacca gitme sahnesi oynayacak değilya 53 3 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    ahhhh Türkan abla ahhh.oyunculuk kimlere kaldı. 47 0 Yanıtla
  • Alper Eren:
    RTÜK napiyor 34 6 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş:
    Kadın ne yapsın böyle yapmasa gündemde kalmaz kim izleyecek bunu ancak orasını burasını gösterecek insanlara 35 2 Yanıtla
  • Gaddar Yorumcu:
    Hangi x sitesinde yayınlanıyor 23 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Max türk p*rn 24 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Haberhub 18 0 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    acunada verdimi ki 17 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Offfff öldüm. 8 8 Yanıtla
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