Oyunculuğa soyunan Hadise\'nin ateşli sahneleri olay oldu

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Diddy skandalı hakkında açılan 7 yeni davanın ne zaman başlayacağı belli oldu

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, şimdi de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisindeki sahneleriyle adından söz ettirdi.

Ünlü ismin tanıtımdaki performansı ve cesur sahneleri kısa sürede gündem oldu. Hadise'nin birbirinden cesur sahnelerine; "Hadise olaysın", "çok iyi görünüyor heyecanla bekliyorum", "sahneleri çok iyi", "mükemmel bu kadarını beklemiyordum" gibi yorumlar yapıldı.