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Oyunculuk teklifleri geliyor - Son Dakika

Oyunculuk teklifleri geliyor

06.01.2022 13:12
Oyunculuk teklifleri geliyor

Bebeto Yıldırım adıyla tanınan ünlü model ve oyuncu Erdal Yıldırım'a oyunculuk teklifleri geldiği öğrenildi. İşte detaylar…

Senaryoları okuyan Bebeto Yıldırım projeler hakkında, "Çok güzel teklifler var. Şu anda okuyup değerlendiriyorum. Yakında iyi bir proje ile karşınızdayım." açıklamalarını yaptı. Yakında Türkiye'de yayınlanan bir dizide sürpriz bir rolü olduğunu ve aynı zamanda adını sır gibi sakladığı dizide konuk oyuncu olarak rol alacağını söyleyen Bebeto, sürprizlerinin devam edeceğini söyledi.

Bir yandan yurt dışında modellik yapan "Bebeto Yıldırım" yeni projeleri için geri sayıma başladı.

Oyunculuk teklifleri geliyor

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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyunculuk teklifleri geliyor - Son Dakika Magazin


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