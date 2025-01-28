Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim - Son Dakika
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Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim

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Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, bir sosyal medya kullanıcısının 'dayak yeme' yorumuna 'Çok iyi dayak yediğim için sürekli dayak yeme sahnesi yazıldı' yanıtını verdi ve Sıla'nın 'Vaziyetler' klibinde de dayak yediğini itiraf etti.

28.01.2025 14:58  Güncelleme: 15:12
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Uzak Şehir dizisinde Cihan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Akbaba, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Cihan Albora karakteri ile adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını da son derece aktif kullanan ünlü oyuncu, takipçileriyle sık sık sohbet ediyor.

Akbaba, bu kez de bir takipçisinin "Günaydın. Hazırlanırken haberler varsa dinlerim diye TV gezerken bir baktım bu saatte Kuzey Güney... Tam da Kuzey'in Sümer'e "Seni dövmekten sıkıldım" dediği sahne... Ozan Akbaba bu dizide o kadar dayak yiyor ki Uzak Şehir'deki aşiret reisi mood'una bir türlü oturtamıyorum" yorumuna şu yanıtı verdi:

"SILA'NIN KLİBİNDE DE DAYAK YEDİM"

"Evet, çok iyi dayak yediğim için sürekli dayak yeme sahnesi yazıldı. Başka dayak yeme sahnelerimi de yazmak istersen eğer Sıla'nın klibinde de dayak yedim. Sonra o klibi Beyaz ti'ye aldı, onda da dayak yedim. Bence onları da izle"

Ozan Akbaba: Sıla'dan dayak yedim

Ozan Akbaba, Sıla'nın Vaziyetler klibinde şarkıcının sevgilisini canlandırmıştı.

Ozan Akbaba: Sıla'dan dayak yedim
Ozan Akbaba: Sıla'dan dayak yedim
Ozan Akbaba\'dan şaşırtan itiraf: Sıla\'dan dayak yedim

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Son Dakika Magazin Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kamer tekeş:
    haber değeri!? 8 0 Yanıtla
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